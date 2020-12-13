АвтоМир / Официально

Общественники смогут присутствовать на практическом экзамене на водительские права

Представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел планируют разрешить находиться в машине в ходе практического экзамена на получение водительского удостоверения, сообщает МВД России.

«Для повышения объективности проведения экзамена предусматривается возможность нахождения в экзаменационном транспортном средстве представителей общественных объединений, а также иных должностных лиц органов внутренних дел, помимо экзаменатора», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, МВД России для проведения практической части экзамена на получение водительских прав определит перечень дорог и улиц. Также в соответствии с новым регламентом практический экзамен не будет содержать проверки первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых территориях.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.