МРЭО ГИБДД в Пскове будет работать на новогодних праздниках

С 29 декабря изменится график предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
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Рабочие дни
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Период работы
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Обеденный перерыв
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Вторник
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с 8.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Среда
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с 8.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Четверг
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с 8.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Пятница
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с 8.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Суббота
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с 8.30 до 17.00
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с 12.30 до 14.00
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области в праздничные дни:
5, 6 января с 8.30 до 18.15 (перерыв с 12.30 до 14.00);
9 января с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).