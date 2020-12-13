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МРЭО ГИБДД в Пскове будет работать на новогодних праздниках

С 29 декабря изменится график предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв Вторник с 8.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Среда с 8.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Четверг с 8.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Пятница с 8.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Суббота с 8.30 до 17.00 с 12.30 до 14.00

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области в праздничные дни:

5, 6 января с 8.30 до 18.15 (перерыв с 12.30 до 14.00);

9 января с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).