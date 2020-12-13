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В Пскове изменился режим работы МРЭО ГИБДД

С 29 декабря изменяется график предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

Рабочие дни Период работы Обеденный перерыв Вторник с 08.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Среда с 08.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Четверг с 08.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Пятница с 08.30 до 18.15 с 12.30 до 14.00 Суббота с 08.30 до 17.00 с 12.30 до 14.00

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области в праздничные дни:

5,6 января 2021 года с 8.30 до 18.15 (перерыв с 12.30 до 14.00);

9 января 2021 года с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).