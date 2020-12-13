В Пскове изменился режим работы МРЭО ГИБДД

С 29 декабря изменяется график предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по региону.
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Рабочие дни
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Период работы
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Обеденный перерыв
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Вторник
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с 08.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Среда
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с 08.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Четверг
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с 08.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Пятница
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с 08.30 до 18.15
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с 12.30 до 14.00
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Суббота
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с 08.30 до 17.00
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с 12.30 до 14.00
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области в праздничные дни:
5,6 января 2021 года с 8.30 до 18.15 (перерыв с 12.30 до 14.00);
9 января 2021 года с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).