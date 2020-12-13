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Как зарегистрировать авто и сдать на права в условиях COVID, рассказали псковичам

Жителям Пскова напомнили правила регистрации транспортного средства и сдачи на права в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на управление ГИБДД УМВД России по Псковской области, прийти без записи в отделение автоинспекции и получить услугу из-за коронавируса – невозможно.

Чтобы ограничить число посетителей и разделить потоки в МРЭО ГИБДД организовали обязательную запись на портале госуслуг. Приём заявлений на регистрацию автомобиля, проведению экзамена на право его управления и выдаче водительского удостоверения проходит в режиме «онлайн». А сами услуги оказываются уже «офлайн», но в определённое время и соблюдением требований Роспотребнадзора.

«В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию», - резюмировали в региональном УГИБДД УМВД России.