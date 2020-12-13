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Изменен порядок приема в подразделениях МРЭО ГИБДД Псковской области

В связи с участившимися случаями технических сбоев в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг изменен порядок приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД по вопросам предоставления государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области.

В настоящее время прием заявителей при обращении за предоставлением государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений осуществляется не только посредством Единого портала, но и с использованием систем управления электронной очереди (МРЭО г. Пскова и РЭО г. Великие Луки) или в порядке «живой» очереди.

Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в соответствии с указом губернатора от 15.03.2020 № 30-УГ при посещении регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД необходимо неукоснительное соблюдение профилактических мер (социальная дистанция - не менее 1,5 метра, обязательное ношение масок).