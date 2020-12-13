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Осложнение дорожной обстановки из-за погоды ожидается в Псковской области

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными изменениями погодных условий на территории Псковской области ожидается осложнение дорожной обстановки. Это потребует как от водителей, так и от пешеходов максимального внимания и собранности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Ледяной дождь, гололед, гололедица на проезжей части резко ухудшают ситуацию с безопасностью участников дорожного движения. С наступлением зимнего сезона темнеть начинает раньше, видимость на дорогах заметно ухудшается. Темное время суток требует от каждого участника дорожного движения – и пешехода, и водителя - повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок. Как показывает практика, причиной значительного числа наездов на пешеходов является внезапное появление людей на проезжей части дороги в неустановленном месте», - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция региона напоминает, что следует строго соблюдать требования Правил дорожного движения. В частности, водители должны помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. А для пешеходов обязательным атрибутом должны стать световозвращающие элементы.