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Техосмотр начнут фиксировать на камеру

Новые правила проведения технического осмотра автомобилей вступают в силу 1 марта 2021 года, указано в обновленной редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В частности, новые правила предусматривают внесение в единую информационную систему фотографическое изображение транспортного средства, которое проходит осмотр. Съемка будет проводиться в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии.

Кроме того, в систему будут вноситься координаты места нахождения автомобиля и дата прохождения осмотра, а также время начала и окончания диагностики, указано в тексте закона, передает «Газета.ру».