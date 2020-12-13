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Псковское УГИБДД напомнило автовладельцам о порядке погашения задолженности

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области информирует о порядке и сроках погашения задолженности по уплате административных штрафов. Автолюбителям напоминают, что оплата административного штрафа должна быть произведена в течение 60 дней с момента, когда постановление об административном правонарушении вступило в силу.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа - он может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Информацию об имеющихся административных штрафах, а также порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить на интернет-сайте www.gosuslugi.ru в разделе «Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения» и на официальном сайте ГИБДД www.gibdd.ru.

Госавтоинспекция области рекомендует автовладельцам своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз отмечает: лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации!