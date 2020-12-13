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ГИБДД Пскова принимает заявки на установку газовых баллонов по электронной почте

ГИБДД УМВД России по городу Пскову поясняет алгоритм выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по городу Пскову, выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой газобаллонного оборудования в электронном виде проходит без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес (oprokhorov2@mvd.ru) и рассматриваются с установленной периодичностью.

Прием граждан по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов, осуществляется в ГИБДД УМВД России по городу Пскову по адресу: г.Псков, ул.Новгородская, д.7, в кабинете № 11 с понедельника по четверг, а также каждую первую субботу месяца с 09.00 до 12.00 с соблюдением всех санитарных норм. Пятница - не приемный день.

Оказание таких услуг также осуществляется по предварительной записи по телефону 29-25-81.