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Почти 3 тысячи нарушений ПДД выявили в Псковской области за новогодние праздники

2993 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД УМВД по региону с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД остановили 95 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное управление в нетрезвом виде задержаны 22 водителя.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в пресс-службе.