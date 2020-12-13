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Почти 1900 правонарушений пресекла за неделю псковская Госавтоинспекция

1893 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли за период с 11 по 17 января 2021 года сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявлено 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них повторно задержаны 6 водителей. За нарушение обязательных требований при содержании улично-дорожной сети возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, выдано 11 предписаний.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», - добавили в пресс-службе.