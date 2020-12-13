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10 патрульных экипажей проверяли псковских водителей на выходных

Сотрудники отдельной специализированной роты оперативного реагирования ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после инструктажа и постановки конкретных задач участники рейда выехали на маршруты патрулирования.

Силами десяти патрульных экипажей в период с 15 по 16 января в регионе пресечены 104 административных правонарушения. В том числе, выявлен гражданин, управлявший транспортным средством в нетрезвом состоянии, 11 водителей нарушили требования дорожных знаков, а 5 водителей проигнорировали красный сигнал светофора. Проверено 312 транспортных средств. Из них 4 автобуса и 6 лесовозов. Оформлено также дорожно-транспортное происшествие.

В целях стабилизации дорожной обстановки, снижения уровня аварийности и тяжести последствий ДТП, предупреждения и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами представители ГИБДД планируют организовывать подобные рейды и в дальнейшем.