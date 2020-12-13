АвтоМир / Официально

ГИБДД Псковской области проводит фоточеллендж

Госавтоинспекция Псковской области объявила о начале челленджа по Правилам дорожного движения на тему «Безопасная дорога в школу!». «Безопасная дорога в школу - вот главная задача для родителей. Знание правил самосохранения не менее важны, чем знания других школьных предметов. Скорее даже - более важны! Ведь безопасное поведение на дороге – это основа сохранения главной ценности - человеческой жизни», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Как принять участие в челлендже?

1. До 29 января необходимо разместить в своих социальных сетях (в группе ВКОНТАКТЕ) фото-ответ на вопрос - Под хештегами: #ПДДдорогавшколу. Или прислать своё фото на электронную почту 60gibdd@mail.ru и информацию об участнике.

2. Фото должно наглядно демонстрировать важность соблюдения Правил дорожного движения на данную тему.

3. Возраст участников не ограничен! Пять лучших работ будут отмечены дипломами и опубликованы в официальной группе УГИБДД ВКонтакте - vk.com/60ugibdd