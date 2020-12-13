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Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры разработают в Пскове

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры планируется разработать в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на онлайн-брифинге 20 января заместитель главы администрации города Павел Волков.

По его словам, разработка программы начнется в 2021 году. «Задача данной программы — сделать так, чтобы пешеходы, водители автомобилей и общественного транспорта правильно ездили и не мешали друг другу», - обозначил основное предназначение документа замглавы администрации Пскова.

Документ будет достаточно подробным, к его разработке привлекут множество экспертов профильных областей.