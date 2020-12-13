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Псковская ГИБДД запускает челлендж «Безопасная дорога в школу!»

ГИБДД Псковской области объявляет о начале челленджа по Правилам дорожного движения на тему «Безопасная дорога в школу!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Безопасная дорога в школу - вот главная задача для родителей. Знание правил самосохранения не менее важны, чем знания других школьных предметов. Скорее даже, более важны! Ведь безопасное поведение на дороге – это основа сохранения главной ценности - человеческой жизни», - отметили в ведомстве.

Чтобы принять участие в челлендже, необходимо до 29 января разместить в своих социальных сетях (в группе в соцсети «ВКонтакте») фотоответ на вопрос с хештегом #ПДДдорогавшколу или прислать тематическое фото и информацию об участнике на электронную почту: 60gibdd@mail.ru. Снимок должен демонстрировать важность соблюдения Правил дорожного движения.

Возраст участников не ограничен. Пять лучших работ будут отмечены дипломами и размещены в официальной группе УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».