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Более 2 тысяч правонарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю

2053 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД УМВД России по псковскому региону с 18 по 24 января Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», - добавили в пресс-службе.