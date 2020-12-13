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Госавтоинспекция призывает псковичей быть предельно осторожными на дорогах

Госавтоинспекция Псковской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно осторожными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 31 января, на сайте УМВД России по Псковской области. Как отмечается в сообщении, с учетом складывающихся погодных условий водителям и пешеходам необходимо быть предельно осмотрительными и внимательными.

«Дорожная ситуация в регионе остается непростой. Нестабильная погода, установившаяся в регионе, увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и хороших навыков вождения автомобилей, - говорится в сообщении. - Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также следить за дорожной ситуацией возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

Осторожность на дороге следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. Кроме того, следует передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности вашего передвижения.

Помните, что строгое соблюдение Правил дорожного движения - это залог вашей безопасности и безопасности окружающих», - заключили в Госавтоинспекции.