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ГИБДД разъяснила псковичам изменение порядка приема граждан

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области проинформировало жителей региона об организации работы по предоставлению государственных услуг по линии Госавтоинспекции.

«В связи с участившимися случаями технических сбоев в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг изменен порядок приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД по вопросам предоставления государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время прием заявителей при обращении за предоставлением государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений осуществляется не только посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, но и с использованием систем управления электронной очереди (МРЭО Пскова и РЭО Великие Луки) или в порядке живой очереди.

Одновременно с этим обращаем внимание, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при посещении регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД необходимо неукоснительно соблюдать соответствующие профилактические меры (социальная дистанция не менее 1,5 метра, ношение масок)», - сообщили в УГИБДД.