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Минтранс смягчит требования к фотографиям автомобилей на техосмотре

Минтранс прорабатывает вопрос о смягчении новых норм техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 марта. Речь идет о требовании вносить в систему фотографию машины, проходящей осмотр, вместе с показаниями ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 м. Допустимую погрешность могут увеличить, пишет «Коммерсантъ».



Этот вопрос обсуждался в январе на совещании в Минэкономразвития, там отметили, что соответствующий приказ Минтранса нужно доработать, пишет газета со ссылкой на протокол встречи. О том, что в документ будут вносить изменения, изданию подтвердили и в самом Минтрансе.



С 1 марта должна начаться реформа процедуры технического осмотра автомобиля. Предполагается, что новые нормы не позволят фиктивно за деньги пройти процедуру осмотра автомобиля.

Сведения о техосмотре будут передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Сама система не даст сформировать диагностическую карту без усиленной подписи эксперта, а также двух фотографий — на входе и на выходе из пункта диагностики. Подтверждать прохождение осмотра также нужно будет с помощью координат места его прохождения.

Однако, как пояснили изданию в Минтрансе, из-за плотной застройки и конструктивных материалов зданий спутниковый сигнал часто экранируется и показатель погрешности может быть более 15 м. При превышении погрешности система не даст оформить диагностическую карту. В ведомстве отметили, что будут принимать новый приказ, который ориентировочно вступит в силу 1 сентября.

Проблему с превышением погрешности «Коммерсанту» подтвердили и Российском союзе автостраховщиков. Как пояснил заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов, не все пункты диагностики находятся в зоне уверенного спутникового сигнала, кроме того, расстояние между точкой первой фотографии машины и второй может превышать 15 м.



Глава гильдии операторов техосмотра при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек также обратил внимание на то, что все еще не ясно, нужен ли для фотографии машины на пункте техосмотра фотоаппарат именно с ГЛОНАСС или можно использовать технику с GPS. Также непонятно, как власти планируют бороться с мошенниками, заявил он. По словам Волчека, уже появились предложения по оформлению карт с поддельными снимками.



Ранее в МВД сообщали, что незаконный техосмотр, организованный группой людей, будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.