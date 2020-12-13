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ГИБДД призывает псковичей быть внимательными на железнодорожных переездах

07.02.2021 10:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминают автомобилистам правила проезда железнодорожных переездов. Соответствющие рекомендации опубликованы в воскресенье, 7 февраля.      

«Железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности. Наезды подвижного состава на автотранспорт на железнодорожных переездах могут привести к тяжелейшим последствиям, связанным прежде всего с человеческими жертвами, сходом подвижного состава, порчей автотранспортных средств и железнодорожного транспорта, а также потерей грузов. Основными причинами наездов являются объезд водителями автотранспорта закрытых автошлагбаумов на охраняемых переездах, выезд на переезд при запрещающем показании автоматической светофорной сигнализации перед приближающимся поездом на неохраняемых переездах.

О чем должен всегда помнить водитель транспортного средства, пользующийся железнодорожными переездами? Охраняемые железнодорожные переезды в целях обеспечения безопасного движения через них поездов и транспортных средств дополнительно к шлагбаумам оснащаются устройствами заградительными (барьерами - автоматами).

1. Устройства заграждения преграждают въезд транспортного средства в опасную зону для движения при поступлении сигнала о приближении поезда к переезду;

2. Крышки устройств заграждения на выезде с переезда опускаются при приближении транспорта автоматически или под воздействием на них колес транспортного средства.

3. Различные положения крышек устройств заградительных не исключают необходимости соблюдения водителем требований типовых средств переездной автоматической сигнализации (шлагбаумов, переездной сигнализации – светофоров) и Правил дорожного движения

4. В случаях внезапной вынужденной остановки транспортного средства на переезде дежурный по переезду с водителем легкового или пассажирского транспортного средства должны немедленно высадить из автобуса или автомобиля пассажиров и потребовать их ухода в безопасную зону; дежурный по переезду выясняет причину остановки транспортного средства; обеспечивает его выезд (удаление) из опасной зоны. Такие же действия предпринимаются водителями грузового транспортного средства.

5. При въезде транспортного средства на переезд и его вынужденной остановке над крышкой устройства заградительного транспортное средство должно освободить переезд, двигаясь задним ходом, а при выезде с переезда для его освобождения транспортное средство должно двигаться вперед.

6. При невозможности действий, перечисленных в пункте 5, водитель должен немедленно уведомить дежурного по переезду о возникшем препятствии для движения подачей звуковых сигналов или обращением в устной форме и выполнять его требования о дальнейших действиях. После опускания дежурным работником крышки устройства заградительного по его сигналу водитель должен продолжать движение в указанном дежурным по переезду направлении и освободить переезд.

7. В случае, если крышки устройства заградительного не опускаются и при нажатии дежурным по переезду кнопки «Открытие» или «Выключение УЗП», водитель должен продолжить движение вперед с пониженной скоростью до опускания крышки и освободить переезд.

8. Во всех случаях возникновения препятствий для движения транспортного средства через переезд водитель обязан соблюдать и выполнять требования дежурного по переезду с тем, чтобы обеспечить безопасность движения поездов и транспортных средств», - говорится в сообщении ГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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