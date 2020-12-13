Более 2 тысяч нарушений за неделю выявили сотрудники ГИБДД на псковских дорогах

2113 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 1 по 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной ГИБДД УМВД России.
Задержаны 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них двое повторно сели за руль автомобиля в нетрезвом виде.
«Уважаемые водители, Госавтоинспекция региона призывает вас неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - обратились к псковичам в ведомстве.