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Псковская госавтоинспекция подвела итоги челленджа «Безопасная дорога в школу!»

Госавтоинспекция Псковской области подвела итоги челленджа «Безопасная дорога в школу!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Для участия в челлендже надо было до 29 января разместить в своих социальных сетях (в группе «ВКонтакте») фото-ответ на вопрос с хештегом #ПДДдорогавшколу или прислать фото на электронную почту: 60gibdd@mail.ru и информацию об участнике. Фото должно было наглядно демонстрировать важность соблюдения Правил дорожного движения на данную тему.

В челлендже приняли участие более 30 детей из разных районов Псковской области. «Дети очень творчески и заинтересованно подошли к конкурсным заданиям», - отметили в ведомстве. Представители ГИБДД вручили им грамоты, а также выразили благодарность за проявленные активность и знания требований дорожной безопасности.

«Обеспечение безопасной дороги в школу - главная задача для всех участников образовательного процесса. Как убеждает практика, знания Правил дорожного движения не менее важны, чем знания других школьных предметов. Безопасное поведение на дороге - это основа сохранения главной ценности - человеческой жизни», - сообщили в пресс-службе.