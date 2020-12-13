Шесть станций в Пскове будут проводить техосмотр автобусов под контролем ГИБДД

Техосмотр автобусов в Пскове будет проходить под контролем ГИБДД. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, с 1 марта 2021 года вступает в действие постановление правительства РФ от 23 мая 2020 года №741 «Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов».
Согласно утвержденному порядку, владелец автобуса должен подать заявку (через официальный сайт оператора технического осмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или по звонку) оператору технического осмотра, аккредитованному по категориям транспортных средств М2 и М3. При этом оператор должен формировать соответствующий график предварительной записи на техосмотр (представлен ниже) с участием уполномоченного сотрудника ГИБДД по проведению техосмотра автобусов. График должен быть доступен в режиме реального времени на официальном сайте оператора.
Диагностирование транспортного средства проводит технический эксперт оператора техосмотра. Его результаты эксперт должен внести в диагностическую карту.
Сотрудник Госавтоинспекции проводит проверку соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства (электронном паспорте), а также в государственном реестре транспортных средств. По результатам проведенных проверок сотрудник ГИБДД вносит в диагностическую карту, сформированную техническим экспертом оператора, заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности, подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении, и удостоверяет эту запись усиленной квалифицированной электронной подписью, уточнили в ведомстве.
Транспортное средство, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным требованиям безопасности, подлежит повторному техосмотру. При его проведении в срок не позднее, чем 20 дней с момента предыдущего осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые, согласно диагностической карте, не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
В другом пункте техосмотра или у другого оператора повторный технический осмотр проводится в полном объеме (согласно статье 18 Федерального закона от 1 июля 2011 года №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Таким образом, утвержденные правила позволят усилить контроль за техническим состоянием автобусов, подчеркнули в ведомстве.
В январе 2021 года сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову организовали встречу с операторами пунктов технического осмотра по вопросу его проведения с марта 2021 года.
На 2021 год в городе Пскове доступно 8 пунктов технического осмотра, из них только 6 станций технического осмотра с 1 марта 2021 года планируют проводить техосмотр автобусов при условии соблюдения требований нормативно-правовых актов в сфере технического осмотра.
ГРАФИК
проведения технического осмотра автобусов в пунктах технического осмотра, расположенных на территории города Пскова
|
№
|
Пункт технического осмотра (наименование организации)
|
Адрес
|
Телефон,
адрес электронной почты
|
День недели для осуществления сотрудниками ГИБДД полномочий по участию в проведении технического осмотра автобусов
|
1.
|
ООО
«Знак-Плюс»
|
г.Псков,
ул. Л. Поземского, д.115 (автобусный парк)
|
+7 (8112) 75-94-29
znak-plyus.pscov@mail.ru
|
Понедельник
с 9.00 до 18.00
|
2.
|
ООО
«Дом технического обслуживания»
|
Псковский район, Ваулиногорское шоссе, д. 20
|
+7 (8112) 29-29-58
dto-pskov@mail.ru
|
Вторник
с 9.00 до 18.00
|
3.
|
ООО «АВС+»
|
г. Псков,
Зональное шоссе, д. 48
|
+7 (8112) 79-57-28
ptoabc@mail.ru
|
Среда
с 9.00 до 18.00
|
4.
|
ЧОУ ДПО «Учебный центр Псков»
|
г. Псков,
ул. Алмазная, д. 4а
|
+7 (8112) 72-47-94
to@ucpskov.ru
|
Четверг
с 9.00 до 12.30
|
5.
|
ЗАО
«Автохолл Плюс»
|
г. Псков,
ул. Труда, д. 79
|
+7 (8112) 53-19-89
|
Четверг
с 14.00 до 18.00
|
6.
|
ООО
«Новый Век»
|
г. Псков,
Гаражный проезд, д. 6
|
+7 (8112) 55-36-33
euroavto2010@rambler.ru
|
Ежедневно
(понедельник- четверг)
с 9.00 до 18.00