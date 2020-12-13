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АвтоМир / Официально

Шесть станций в Пскове будут проводить техосмотр автобусов под контролем ГИБДД

12.02.2021 14:10|ПсковКомментариев: 0

Техосмотр автобусов в Пскове будет проходить под контролем ГИБДД. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, с 1 марта 2021 года вступает в действие постановление правительства РФ от 23 мая 2020 года №741 «Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов».

Согласно утвержденному порядку, владелец автобуса должен подать заявку (через официальный сайт оператора технического осмотра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или по звонку) оператору технического осмотра, аккредитованному по категориям транспортных средств М2 и М3. При этом оператор должен формировать соответствующий график предварительной записи на техосмотр (представлен ниже) с участием уполномоченного сотрудника ГИБДД по проведению техосмотра автобусов. График должен быть доступен в режиме реального времени на официальном сайте оператора.

Диагностирование транспортного средства проводит технический эксперт оператора техосмотра. Его результаты эксперт должен внести в диагностическую карту.

Сотрудник Госавтоинспекции проводит проверку соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства (электронном паспорте), а также в государственном реестре транспортных средств. По результатам проведенных проверок сотрудник ГИБДД вносит в диагностическую карту, сформированную техническим экспертом оператора, заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности, подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении, и удостоверяет эту запись усиленной квалифицированной электронной подписью, уточнили в ведомстве.

Транспортное средство, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным требованиям безопасности, подлежит повторному техосмотру. При его проведении в срок не позднее, чем 20 дней с момента предыдущего осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые, согласно диагностической карте, не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

В другом пункте техосмотра или у другого оператора повторный технический осмотр проводится в полном объеме (согласно статье 18 Федерального закона от 1 июля 2011 года №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Таким образом, утвержденные правила позволят усилить контроль за техническим состоянием автобусов, подчеркнули в ведомстве.

В январе 2021 года сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову организовали встречу с операторами пунктов технического осмотра по вопросу его проведения с марта 2021 года.

На 2021 год в городе Пскове доступно 8 пунктов технического осмотра, из них только 6 станций технического осмотра с 1 марта 2021 года планируют проводить техосмотр автобусов при условии соблюдения требований нормативно-правовых актов в сфере технического осмотра.

ГРАФИК

проведения технического осмотра автобусов в пунктах технического осмотра, расположенных на территории города Пскова

 

 

Пункт технического осмотра (наименование организации)

Адрес

Телефон,

адрес электронной почты

День недели для осуществления сотрудниками ГИБДД полномочий по участию в проведении технического осмотра автобусов

1.

ООО

«Знак-Плюс»

г.Псков,

ул. Л. Поземского, д.115 (автобусный парк)

+7 (8112) 75-94-29

znak-plyus.pscov@mail.ru

Понедельник

с 9.00 до 18.00

2.

ООО

«Дом технического обслуживания»

Псковский район, Ваулиногорское шоссе, д. 20

+7 (8112) 29-29-58

dto-pskov@mail.ru

Вторник

с 9.00 до 18.00

3.

ООО «АВС+»

г. Псков,

Зональное шоссе, д. 48

+7 (8112) 79-57-28

ptoabc@mail.ru

Среда

с 9.00 до 18.00

4.

ЧОУ ДПО «Учебный центр Псков»

г. Псков,

ул. Алмазная, д. 4а

+7 (8112) 72-47-94

to@ucpskov.ru

Четверг

с 9.00 до 12.30

5.

ЗАО

«Автохолл Плюс»

г. Псков,

ул. Труда, д. 79

+7 (8112) 53-19-89

 

Четверг

с 14.00 до 18.00

6.

ООО

«Новый Век»

г. Псков,

Гаражный проезд, д. 6

+7 (8112) 55-36-33

euroavto2010@rambler.ru

Ежедневно

(понедельник- четверг)

с 9.00 до 18.00
Теги: #ГИБДД #техосмотр
Источник: Псковская Лента Новостей
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