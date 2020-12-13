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Более 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

2067 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД с 8 по 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Установлены 34 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, из них четверо задержаны за повторное вождение в нетрезвом виде. За указанный период на территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек получили ранения.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.