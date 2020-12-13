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Владимир Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал указ о контроле и надзоре за проведением техосмотра транспортных средств. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в пункт 11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" следующие изменения: дополнить подпунктом "а" следующего содержания: осуществление государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств; подпункт "г" изложить в следующей редакции: участие в порядке, определяемом правительством РФ, в техническом осмотре автобусов», - говорится в указе.

Документ вступает в силу с 1 марта. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая также начнет работать с этой даты.