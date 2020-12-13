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Более 1900 нарушений пресекли сотрудники ГИБДД на дорогах Псковской области

1954 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области с 15 по 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Выявлен 31 нетрезвый водитель, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны 5 автомобилистов. За указанный период на территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести, 2 человека погибли.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.