АвтоМир / Официально

Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра

Правительство России отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, пишет ТАСС.

«С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса», - напомнил он. «В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», - сказал глава правительства.

По его словам, как и в любом деле, в этой сфере на первом этапе неизбежны различные накладки: например, «неравномерное распределение нагрузки очереди». «В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей, - подчеркнул глава кабмина. - Считаю, мы не должны этого допустить».

«Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию, - обратил внимание подчиненных Мишустин. - Никаких неудобств для граждан быть не должно». «Сделать все надо по-человечески», - резюмировал глава кабмина и поручил в ближайшее время представить ему на подпись проект постановления о переносе срока введения нового порядка техосмотра.