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ГИБДД: Здравый смысл поможет псковским водителям при любых погодных условиях

Псковская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными при вождении автомобиля в неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области со ссылкой на данные Псковского центра гидрометеорологии, в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды, выпадут осадки в виде мокрого снега, дождя, местами ожидается туман.

«Главная опасность смены температуры с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы. Проезжая часть при этом становится очень скользкой», - напомнили в ведомстве.

При сложных погодных условиях ограничивается видимость, поэтому не только новичкам, но и водителям со стажем необходимо соблюдать некоторые правила и рекомендации, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Как правило, справиться в таких сложных условиях помогает исправное техническое состояние автомобиля.

«Самые трудные условия на дороге возникают сразу после начала дождя или обильного снегопада. Вся грязь на асфальте в сочетании с водой образует скользкую смесь, а это очень опасно, особенно на большой скорости. Здравый смысл и соблюдение правил движения помогут безопасно ездить на автомобиле практически в любых погодных условиях. Важно помнить, что безопасность при управлении транспортным средством всегда должна стоять на первом месте», - подчеркнули в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду, - это залог безопасности всех участников дорожного движения. Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск попадания в ДТП, заключили в ведомстве.