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Мужчины в 2020 году получали штрафы ГИБДД почти в три раза чаще женщин

28.02.2021 12:18|ПсковКомментариев: 0

Мужчины в 2020 году получили и оплатили в 2,7 раза больше штрафов за нарушения правил дорожного движения, чем женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из банков.

Мужчин традиционно больше за рулем автомобилей, поэтому их статистика по количеству оплаченных штрафов ГИБДД заметно отличается от «женской». Число квитанций у мужчин за нарушение правил на 174% больше, чем у женщин, говорится в исследовании.

Вместе с тем средний размер оплаченного штрафа у мужчин ниже почти на 6%, чем у женщин - 388 против 411 рублей соответственно. В целом средний размер оплаченного штрафа ГИБДД в 2020 году снизился на 8% относительно 2019 года и составил 394 рублей. В январе же этого года он сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 538 рублей.

Чаще всего россияне в 2020 году оплачивали автоштрафы в 250 рублей, на них пришлось 68% от общей доли квитанций. На втором месте - чек в 500 рублей (13% от всех погашенных штрафов ГИБДД), а третьем - 750 рублей (4%).

Самый высокий средний чек штрафа в минувшем году оказался у молодежи в возрасте от 21 года до 30 лет. Средняя сумма оплаченного штрафа в этой категории составила 536 рублей, что на 2% больше относительно 2019 года.

На втором месте по величине среднего чека - клиенты 31-40 лет. Их средний размер оплаченной квитанции составил 406 рублей, снизившись на 5% по сравнению с годом ранее.

На третьем месте - россияне 41-50 лет с чеком в 360 рублей, который снизился на 6% относительно 2019 года. На четвертом оказались клиенты 51-60 лет. Их средний чек одной оплаченной квитанции ГИБДД составил 353 рубля и снизился на 15% по сравнению с 2019 годом. При этом в январе 2021 года средний чек платежа за штраф был 522 рубля (рост на 30%).

Наименьшая средняя стоимость штрафа у водителей в возрасте 60 лет и старше. Для них в минувшем году чек составил 329 рублей, что на 42% ниже показателя 2019 года.

В рамках исследования были проанализированы все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка за 2020 и 2019 годах, а также за январь 2021 года. Кроме того, были изучены количество операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста и места жительства.

Теги: #ГИБДД #пдд #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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