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На российских дорогах появится новый знак

Отдельно используемый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, появится на российских дорогах. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года.

Знак фото- и видеофиксации, согласно тексту документа, будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта. Эти правила вступают в силу с 1 марта, сообщает ТАСС.

В настоящее время знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками. До 1 сентября разрешается соответствующее использование.

При этом в МВД РФ пока не смогли уточнить, как будет выглядеть новый знак.