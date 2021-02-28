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Более 2 тысяч нарушений пресекли за неделю псковские сотрудники ГИБДД

2133 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли псковские сотрудники ГИБДД с 22 по 28 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, выявлено 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное управление в нетрезвом виде задержаны 6 автомобилистов.

За данный период на территории региона зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести и один погиб.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.