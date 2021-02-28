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Госавтоинспекция призвала псковских пешеходов обеспечить свою видимость

Госавтоинспекция Псковской области обратилась к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, с наступлением неблагоприятных погодных условий, колебаний температуры воздуха на дорогах резко возрастает количество дорожных аварий.

«Водители слишком часто полагаются на свои силы и возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть особенно осторожными в сложных погодных условиях: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов и исключать маневры обгона и выезда на встречную полосу движения», - отметили в ведомстве.

Пешеходов просят не забывать о безопасности: переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

«Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск попадания в ДТП», - заключили в ГИБДД.