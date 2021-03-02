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С 22 марта вводится ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области

С 22 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«С 22 марта по 20 апреля планируется введение временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства», - сообщили в комитете.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: г. Псков, ул. Госпитальная, 7а.

Контактные телефоны: (8-8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).