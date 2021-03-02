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Юные инспекторы в Великих Луках учат детей правильно переходить дорогу

Юные инспекторы движения в Великих Луках выступили перед учащимися школы №17 вместе с агитбригадой и провели спортивную эстафету «Веселые старты ПДД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

А утром 3 марта перед занятиями на пешеходных переходах вблизи школы №6 они организовали дежурство. Ребята на практике продемонстрировали своим сверстникам и учащимся младших классов, как следует правильно переходить дорогу.

В гимназии имени С. В. Ковалевской команда ЮИД совместно с представителем ОГИБДД также провела занятие с учащимися. Юные инспекторы выступили перед собравшимися с призывом вступать в их ряды. А сотрудник Госавтоинспекции рассказал о различных аспектах Правил дорожного движения. Гости совместно с гимназистами проанализировали разные дорожные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, и определили алгоритм действий в том или ином случае.

Мероприятия проводятся в преддверии 48-й годовщины со дня принятия положения об отрядах юных инспекторов движения. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этой эстафете.