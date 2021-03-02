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Сотрудники ГИБДД в Пскове останавливали женщин - водителей для поздравления. ФОТО

В Пскове сотрудники полиции поздравили женщин - водителей с Международным женским днем. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, праздничная акция прошла утром 5 марта на Рижском проспекте напротив телецентра.

Полицейские останавливали женщин, управляющих автотранспортом, проверяли документы, а затем поздравляли от лица подразделений полиции. В акции принимали участие сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Пскову, ГИБДД ОМВД по Псковскому району, военной автомобильной инспекции. Теплые поздравительные слова вместе с инспекторами произносили активисты движения «Ночные волки» и федерации мотоспорта Псковской области.

Дамам вручали цветы и поздравительные листовки. Кроме теплых слов, они содержали инструкцию, как распознать мошенника по телефону.

В нескольких машинах компанию женщинам за рулем составляли пассажирки-женщины. Их тоже не оставили без внимания.