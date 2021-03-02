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Более 2000 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю

С 1 по 7 марта сотрудники ГИБДД пресекли 2204 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное управление в нетрезвом виде задержаны 3 водителя. За указанный период на территории региона зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.