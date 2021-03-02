АвтоМир / Официально

В России создали мобильное приложение для юных инспекторов движения

Официальное мобильное приложение создано для юных инспекторов движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области.

Приложение «ЮИД России» объединяет тысячи участников отрядов ЮИД и учащихся по всей России, давая возможности для общения, развлечения, обмена знаниями и новостями из любой точки нашей страны для детей-учащихся, так и для педагогических работников и сотрудников Госавтоинспекции.

«"ЮИД России" - это доступ в любое время с мобильного устройства к новостям и событиям движения ЮИД, актуальным конкурсам с ценными призами и игре-квесту с интересными вопросами для проверки знаний по безопасности дорожного движения. Самые активные пользователи приложения получают подарки по результатам ежемесячного рейтинга, - отметили в ведомстве. - А еще можно общаться на Форуме, делиться новостями, обмениваться комментариями на интересующие темы. И оставаться на связи с новыми друзьями».