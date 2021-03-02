АвтоМир / Официально

Псковским водителям не советуют сильно «газовать» на скользкой дороге

Дорожные полицейские призывают автолюбителей учитывать особенности вождения в весенний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«С наступлением колебаний температуры воздуха на дорогах резко возрастает количество дорожных аварий. Снег, дождь, гололед на дорогах приводят в нервную дрожь даже опытных водителей, а автолюбители-новички часто в такую погоду пользуются общественным транспортом», - заметили в управлении.

Выезжая на дорогу, необходимо соблюдать дистанцию. Длина тормозного пути на скользкой автодороге увеличивается в несколько раз. Расстояние до автомобиля, который движется впереди, должно быть в 2 раза больше, чем в летний период. При такой дистанции можно безопасно затормозить, не причинив вреда впереди остановившейся или движущейся машине.

По заснеженной или скользкой дороге не советуют слишком сильно «газовать»: «Трогаться лучше медленно и плавно. На скользкой дороге не стоит передвигаться со скоростью больше 40-50 километров в час, потому что существует высокий риск заноса, а машина становится неконтролируемой при торможении».

«Хуже гололеда может быть скользкий асфальт, присыпанный тонким слоем снега», - добавили в ГИБДД.

Шипованная резина предназначена для улучшения сцепки колес со льдом, но шипы неэффективны, когда ледяная корка присыпана снегом, потому что снег налипает на них и резина сильно скользит по асфальту.

«На дороге при снежной "кашице" наибольшая проблема – это колея. Когда машина движется даже на небольшой скорости по колее, ее может занести. В этих условиях водитель должен постоянно держать руки в напряжении, чтобы позволить автомобилю немного раскачиваться (уступающее руление), но контролировать скорость и положение руля», - предостерегают водителей дорожные полицейские.

Водителей также призывают внимательно относиться к пешеходам, переходящим дорогу или идущим по обочине.

«Помните, скользкие подходы к остановкам общественного транспорта – источник повышенной опасности, поэтому будьте крайне внимательными и снижайте скорость. По статистике, именно в такую погоду возрастает количество ДТП с их участием», - сказали в ГИБДД.

А пешеходам, особенно детям, напоминают о том, что яркая верхняя одежда или наклеенные на нее светоотражатели в темное время суток более заметны для водителей.

Особое внимание призывают уделить техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и системе обогрева стекол. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

«Будьте осторожнее! Соблюдение правил вождения по скользкой и заснеженной дороге не только сохранит в целостности ваш автомобиль, но и здоровье, и жизнь всех участников движения», - заключили в региональном управлении ГИБДД.