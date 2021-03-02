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45 нетрезвых водителей выявлено в Псковской области за неделю

За период с 8 по 14 марта сотрудниками ГИБДД УМВД России по Псковской области пресечено 2120 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Выявлено 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное управление в состоянии опьянения задержано 11 водителей. За данный период на территории области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает граждан неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.