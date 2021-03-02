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Изменения в порядок допуска граждан к управлению ТС вступают в силу с 1 апреля

С 1 апреля 2021 года вступают в силу отдельные положения постановления правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. №1734 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, внесенными изменениями практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключен. Одновременно практический экзамен в условиях дорожного движения дополнен проверкой основных умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке. В то же время, в целях исключения возможности допуска к управлению автотранспортным средством в условиях дорожного движения слабоподготовленного кандидата в водители, а также обеспечения безопасности при проведении практического экзамена предусмотрено проведение проверки первоначальных навыков управления транспортным средством в начале практического экзамена перед выездом на дорогу. Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы, территории, имеющие твёрдое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах сохраняется в предыдущем варианте – на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Снимается запрет на осуществление учебной езды на автомагистралях. Конкретизированы минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответствующий экзамен. Кроме того, уточнен возраст, с которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде.

Принятые решения направлены на совершенствование системы допуска граждан к управлению транспортными средствами, связанное с изменением порядка проведения практического экзамена посредством смещения акцента проверки умений и навыков управления транспортным средством, приобретённых кандидатом в водители в процессе профессионального обучения в образовательной организации, в условиях реальной дорожной обстановки, повышение качества и доступности оказываемой государственной услуги.