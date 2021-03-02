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Псковские шестиклассники представили себя инспекторами ДПС

В Пскове у здания областной Госавтоинспекции в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и в рамках Всероссийской акции «Классы доброты» состоялось необычное профориентационное мероприятие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области со ссылкой на управление ГИБДД УМВД России по Псковской области, в нем приняли участие шестиклассники из средней общеобразовательной школы №24, волонтеры «Молодежки ОНФ» и тележурналисты.

Ребятам рассказали о профессии инспектора дорожно-патрульной службы. Командир взвода ДПС №2 отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области Роман Мовчан в присутствии маленьких гостей провел развод экипажей на службу, продемонстрировал собравшимся специальные средства и патрульные автомобили, рассказал о специфике своей профессии.

В завершение акции школьники выразили сотрудникам Госавтоинспекции благодарность за эту познавательную встречу и вручили инспекторам подарки, сделанные собственными руками. Организаторы не без основания считают, что кому-нибудь из приглашенных юных псковичей подобное общение поможет определиться с дальнейшим выбором профессии.