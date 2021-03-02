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2050 правонарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

За период с 15 по 21 марта сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 2050 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное вождение в нетрезвом виде задержаны 5 водителей. За данный период на территории региона зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.