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АвтоМир / Официально

Федеральные дорожники подготовились к паводкам в Псковской области

23.03.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

Дорожные службы завершили подготовку федеральных трасс к прохождению весеннего паводка на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядные организации разработали и утвердили план мероприятий по защите федеральных дорог и искусственных сооружений на них в период прохождения паводка, графики дежурства групп оперативного реагирования для контроля за потенциально опасными и низководными искусственными сооружениями. Всего таких участков на федеральной сети дорог в Псковской области насчитывается 26. Их общая протяженность 5,64 км. В основном они располагаются рядом с водопропускными трубами и низководными мостами.

С началом весны для предупреждения и ликвидации возможных ЧС организован мониторинг паводковой ситуации и патрулирование участков дорог. Сейчас дорожники продолжают очистку водопропускных труб, водоотводных лотков и обочин. Для предупреждения и ликвидации последствий паводка подрядные организации заготовили 1080 кубометров инертных материалов. К работе готово 202 единицы дорожной спецтехники, сформировано 17 бригад общей численностью 217 человек.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сформирована противопаводковая комиссия из числа руководящего состава ФКУ, организовано взаимодействие с Госавтоинспекцией и МЧС. В управление дорог поступает специализированная гидрометеорологическая информация о состоянии водных объектов, обзор гидрологических условий и прогноз на ближайшие дни. Это позволяет дорожникам принять превентивные меры на случай возможных ЧС.

Теги: #дороги #паводок #федеральные трассы
Источник: Псковская Лента Новостей
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