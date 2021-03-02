АвтоМир / Официально

В Пскове может появиться новый перекресток с круговым движением

Управление городского хозяйство рассмотрит вопрос о возможности «вписать маленькое кольцо» на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на поселок Писковичи в Пскове. Такое решение принято сегодня, 23 марта, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для уменьшения аварийности предполагается строительство перекрестка с круговым движением на пересечении улицы Ижорского батальона города Пскова и дорогой в направлении поселок Писковичи Псковского района. Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий сообщил, что для строительства требуется проект, но на данный момент денег на финансирование нет.

Ранее установили шумовые полосы на подходах к перекрестку, на региональной дороге - знаки ограничения скорости. Однако представитель «Убитых дорог» Всеволод Степанов сообщил, что шумовых полос уже нет.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова предложила поручить УГХ подготовить информацию по этому вопросу, показать территорию третьих лиц и выяснить, «возможно вписать туда маленькое кольцо».