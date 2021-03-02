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Школьница из Новосокольников помогла Госавтоинспекции в профилактике нетрезвого вождения

Акцию «#Нольпромилле#60»‎ провели сотрудники Госавтоинспекции сегодня на дороге Москва — Балтия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический».

В рамках военно-патриотической и профориентационной работы в мероприятии приняла участие ученица 8 класса МБОУ «Средняя школа города Новосокольники», член детского совета при уполномоченном по правам ребенка Новосокольнического района Полина Столярова.

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с водителями о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Всем участникам акции стражи порядка напомнили, к каким трагическим последствиям нередко приводит нетрезвое вождение, и вручили им тематические памятки.