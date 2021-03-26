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Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц

Участки Октябрьского проспекта Пскова закроются для движения автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей закрываются для движения автотранспорта (кроме автобусов городских маршрутов) следующие участки Октябрьского проспекта:

1) С 8.00 29 марта до 24.00 31 марта - участок Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Гоголя. В качестве объездов определены: улицы Кузнецкая (улица Свердлова), Советская, Карла Маркса.

2) С 8.00 1 апреля до 24-00 30 апреля - участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. В качестве объездов определены улицы Некрасова, Советская, Карла Маркса.

Псковичам приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.