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Более 2000 нарушений пресекла псковская ГИБДД за неделю

2064 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении дорожной инспекции.

Дорожные инспекторы выявили 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное вождение в нетрезвом виде задержали 8 водителей. За прошлую неделю на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли.

«Уважаемые водители, помните о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в управлении ГИБДД.