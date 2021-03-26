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Псковские операторы техосмотра могут проконсультироваться с ГИБДД по электронной почте

Псковские операторы техосмотра могут проконсультироваться с ГИБДД по электронной почте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

С 1 марта 2021 года Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 219-ФЗ статья 14.4.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ дополнена частями 1.1, 5-7, а также увеличены размеры штрафов. Данная статья предусматривает административную ответственность за нарушение в сфере технического осмотра, в том числе за оформление диагностической карты на транспортное средство без фактической проверки его технического состояния.

В соответствии с положениями пункта 2 части 5 статьи 11 Федерального закона от 1 июля 2011 года №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» одним из оснований для аннулирования аттестата аккредитации является два и более нарушений правил проведения технического осмотра, совершенных оператором в течение одного года.

Для разъяснения порядка работы с модернизированной единой автоматизированной информационной системой технического осмотра на официальном сайте Госавтоинспекции http://гибдд.рф/eaisto размещены ответы на вопросы, часто задаваемые операторами технического осмотра.

Госавтоинспекция Псковской области создала адрес электронной почты pskoveaisto@mvd.ru, через который реализована можно получить консультации в пределах компетенции Госавтоинспекции по вопросам от операторов технического осмотра. Также интересующую информацию можно узнать по телефону 8 (8112) 59-28-28.