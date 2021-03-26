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В районах Псковской области создадут рабочие группы по безопасности на дорогах

В Псковской области создадут межведомственные рабочие группы по безопасности на дорогах на уровне районов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников 31 марта на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения.

В прошлом году в связи с ростом количества ДТП была сформирована межведомственная рабочая группа с участием руководителя УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова для выработки первоочередных мер. Михаил Ведерников выразил благодарность за проделанную работу председателю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину и начальнику ГИБДД региона Сергею Семенову.

По словам главы региона, группа будет постоянно действующей, и важно создать аналогичные на уровне районов. Их предстоит сформировать до 20 апреля, чтобы в конце месяца провести большое совещание, добавил он.