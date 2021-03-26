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АвтоМир / Официально

Правила сдачи экзамена на водительские права изменились в России с 1 апреля

01.04.2021 07:27|ПсковКомментариев: 0

С 1 апреля вступают в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в целях реализации данных изменений приказом МВД России от 20 февраля 2021 года № 80 утвержден новый административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Текст административного регламента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru (номер публикации 0001202103230031).

Ключевым изменением является проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения вместо двух, проводимых в настоящее время на закрытой площадке и в городе.

Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки по парковке транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения.

Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.

Эти правила коснутся кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств, практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Рассмотрение жалобы заявителя будет осуществляться комиссионно с изучением аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена. В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, кандидату в водители предоставляется возможность повторной сдачи экзамена.

Упрощаются процедуры подачи заявлений. В случае личного обращения заявителя в экзаменационное подразделение формирование заявления будет осуществляться должностным лицом экзаменационного подразделения посредством информационных ресурсов Госавтоинспекции. Эти новшества направлены на сокращение времени приема заявителя, а также минимизацию ошибок при заполнении заявления.

В случае проведения экзамена в составе учебных групп предоставляется возможность заблаговременной подачи представителями автошкол комплекта заявлений выпускников, включенных в состав группы.

Принятые решения направлены на совершенствование системы допуска граждан к управлению транспортными средствами, связанное с изменением порядка проведения практического экзамена посредством смещения акцента проверки умений и навыков управления транспортным средством, приобретённых кандидатом в водители в процессе профессионального обучения в образовательной организации, в условиях реальной дорожной обстановки, повышение качества и доступности оказываемой государственной услуги.

В рамках подготовки к реализации положений приказа МВД России от 20 февраля 2021 года № 80 «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», вступающих в силу с 1 апреля 2021 года, Госавтоинспекция Псковской области разработала маршруты с перечнем дорог и территории, на которых будут проводится практический экзамен, соответствующие новой редакции приложения № 2 к правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением правительства России от 24 октября 2014 года № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами».

26 марта с участием представителей комитета по образованию Псковской области и руководителей образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей состоялось совещание по вопросу реализации положений административного регламента и вступления в силу отдельных положений постановления правительства России от 20 декабря 2019 года № 1734 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами».

Программа обучения и подготовки кандидатов водители в образовательных организациях не изменяется, административный регламент предусматривает процедуру сдачи экзамена в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции и никаких изменений в процесс обучения вносит.

«Процедура принятия решения о допуске к экзамену на право управления транспортными средствами в целом не изменилась. При отсутствии оснований для отказа в допуске к экзамену кандидату в водители назначается место, дата и время проведения экзамена. Иные способы назначения экзамена и другие изменения новым регламентом не предусмотрены», - добавили в ведомстве.

Теги: #водительское удостоверение #экзамен на права
Источник: Псковская Лента Новостей
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